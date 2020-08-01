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Общество

В Псковском соединении ВДВ 2 августа пройдут торжественные мероприятия

Фото Дарьи Хватковой.

Торжественные мероприятия пройдут в Псковском соединении ВДВ 2 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

2 августа в ознаменование 9-й годовщины со дня образования воздушно-десантных войск в псковском гвардейском соединении пройдут торжественные мероприятия на полигоне «Завеличье».

В праздничный день гвардейцы возложат цветы к посвящённым подвигам десантников памятникам, находящимся в городе Пскове.

В рамках торжественной программы состоится митинг с участием военнослужащих соединения, поздравление и награждение личного состава, исполнение песни в составе парадных рот, а также пролёт парапланеристов с флагами РФ, Псковской области, ВДВ, соединения. Кроме того, ожидается концертная программа художественных коллективов воинских частей и города Пскова, показательные выступления разведывательных подразделений соединения с отработкой статистических действий групп специального назначения и демонстрация вальса бронеавтомобилей «Рысь», БМД-4М.

Из-за пандемии коронавируса мероприятие пройдёт в закрытом режиме.

Прямую трансляцию празднования можно будет посмотреть на сайте Псковского агентства информации и ГТРК «Псков».

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