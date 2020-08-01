Онколог рассказал, на что указывает появление горечи во рту

00:00, 02 августа 2020, ПАИ

Врач-хирург и онколог Иван Карасев рассказал, о чём может говорить появление горечи во рту, пишет РИА «Новости».

Медик рассказал, что неприятные ощущения во рту в 95 % говорят о забросе желчи в желудок из двенадцатиперстной кишки.

«Бывают такие ситуации, когда этот процесс имеет хронический характер, вызывает хронические ларингиты и так далее. Соответственно, нужно сделать гастроскопию, УЗИ брюшной полости и обратиться к гастроэнтерологу», – отметил Иван Карасев.

Онколог добавил, что лечение занимает около двух-трёх недель, после чего проблема исчезает.