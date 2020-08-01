0
21:05
Владыка и часы: Опубликованы новые фотографии кота Владыки
19:20
«Измарагд со дна Великой. Сто избранных стихотворений» Евгения Шешолина – обзор колумниста ПАИ
18:00
Вечерний Псков с высоты полёта самолёта Ан-2 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:00
В России замечен резкий рост цен на яблоки
16:28
Спортсменка из Санкт-Петербурга назвала псковский вейк-парк самым лучшим
15:55
Выставку в Печорах первыми посетили монахи Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
15:48
Финальная часть соревнований по вейкборду в Пскове (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
Еще новости
Общество

Онколог рассказал, на что указывает появление горечи во рту

Врач-хирург и онколог Иван Карасев рассказал, о чём может говорить появление горечи во рту, пишет РИА «Новости».

Медик рассказал, что неприятные ощущения во рту в 95 % говорят о забросе желчи в желудок из двенадцатиперстной кишки.

«Бывают такие ситуации, когда этот процесс имеет хронический характер, вызывает хронические ларингиты и так далее. Соответственно, нужно сделать гастроскопию, УЗИ брюшной полости и обратиться к гастроэнтерологу», – отметил Иван Карасев.

Онколог добавил, что лечение занимает около двух-трёх недель, после чего проблема исчезает.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Владыка и часы: Опубликованы новые фотографии кота Владыки
01 августа 2020
Владыка и часы: Опубликованы новые фотографии кота Владыки
Вечерний Псков с высоты полёта самолёта Ан-2 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
01 августа 2020
Вечерний Псков с высоты полёта самолёта Ан-2 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В России замечен резкий рост цен на яблоки
01 августа 2020
В России замечен резкий рост цен на яблоки
Спортсменка из Санкт-Петербурга назвала псковский вейк-парк самым лучшим
01 августа 2020
Спортсменка из Санкт-Петербурга назвала псковский вейк-парк самым лучшим
Выставку в Печорах первыми посетили монахи Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
01 августа 2020
Выставку в Печорах первыми посетили монахи Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Финальная часть соревнований по вейкборду в Пскове (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
01 августа 2020
Финальная часть соревнований по вейкборду в Пскове (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
Алан Санакоев – о чемпионате по вейкборду: В этом году гораздо больше участников из Пскова
01 августа 2020
Алан Санакоев – о чемпионате по вейкборду: В этом году гораздо больше участников из Пскова
ВИДЕО: Открытие мультимедийной выставки об Иоанне Крестьянкине в Печорах
01 августа 2020
ВИДЕО: Открытие мультимедийной выставки об Иоанне Крестьянкине в Печорах

Идет загрузка...