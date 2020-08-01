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Общество

Очевидцев наезда на велосипедиста в Псковском районе ищет полиция

Полиция ищет очевидцев наезда на велосипедиста в Псковском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в следственном отделе ОМВД России по Псковскому району.

19 июня 2020 года около 13:30 на 16-м километре дороги Малая Толба – Гверздонь – Мельницы в Псковском районе водитель автомобиля ГАЗ-350722 совершил наезд на велосипедиста. Регистрационный знак автомобиля – У154ВН/60.

Очевидцев данного происшествия просят оказать содействие органам предварительного следствия и позвонить по телефону 67-68-72 (дежурная часть ОМВД России по Псковскому району) или обратиться по адресу Псковская область, Псковский район, деревня Уграда, дом № 19, кабинет № 28 к заместителю начальника следственного отдела ОМВД России по Псковскому району капитану юстиции М. В. Банарю либо позвонить по телефону 59-33-27.

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