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Общество

Найдены пропавшие в лесу Куньинского района две женщины

Две женщины, пропавшие в лесу Куньинского района, были найдены. Пропавших нашли 1 августа утром, пишет газета «Пламя».

31 июля жительница села Усмынь отправились в лес за ягодами и заблудились.

Глава Пухновской волости Александр Киселев отметил, что пропавшие были найдены утром 1 августа под Усвятами. Нашёл их егерь охотхозяйства «Магнум» Виктор Иванов, участвовавший в поисках в составе бригады егерей под руководством Анатолия Шаркова.

Анатолий Шарков сообщил, что сейчас женщины чувствуют себя нормально.

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