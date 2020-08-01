63% опрошенных туристов в этом году планируют путешествовать на автомобиле

12:49, 01 августа 2020, ПАИ

На автомобиле планируют путешествовать 63 % опрошенных туристов. Такие данные приводит Travel and Leisure, пишет РИА «Новости».

Почти половина туристов, планируя путешествия в августе и в последующие три месяца, бронируют поездки внутри страны.

В Великобритании 69 % опрошенных жителей собираются отправиться в туры внутри королевства. В Мексике 47 % респондентов заявили, что посетят регионы своей страны, в Японии таких 45 %, а в США – 40 %.

Каждый десятый опрошенный сохранил планы на международный туризм. При этом туристы предпочитают принимать решение в последний момент и направляются в приграничные страны.

В текущем году 63 % туристов предпочитают путешествия на автомобиле. А каждый десятый опрошенный хочет отправиться на отдых на круизном судне.