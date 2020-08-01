В Печорах готовятся к открытию мультимедийной выставки об Иоанне Крестьянкине
В музее Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря готовятся к открытию мультимедийной выставки «Батюшка» об Иоанне Крестьянкине. Открытие выставки состоится сегодня, 1 августа, в 14:00, пишет газета «Печорская правда».
Выставка «Батюшка» посвящена жизни известного во всей стране православного духовника Иоанна Крестьянкина и приурочена к 110-летию со дня его рождения.
Мультимедийными экспонатами будет наполнено семь залов. Посетить выставку можно будет с 1 августа по 31 октября текущего года.