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Общество

3 797 человек заразились коронавирусом в Псковской области

Фото Дарьи Хватковой.

В Псковской области коронавирусом заразилось 3 797 человек. Такие данные приводит официальный Telegram-канал о ситуации с коронавирусом в Псковской области.

За сутки коронавирусом в регионе заразилось ещё 36 человек. Общее количество заражённых достигло 3 797. Выздоровело 2 680 человек, умерло 54.

Статистика по районам: Псков – 1170,  Великие Луки – 766, Бежаницкий район – 51, Великолукский район – 181, Гдовский район – 80, Дедовичский район – 50, Дновский район – 105, Красногородский район – 34, Куньинский район –37, Локнянский район – 12, Невельский район – 131, Новоржевский район – 22, Новосокольнический район – 73, Опочецкий район – 42, Островский район – 271, Палкинский район – 47, Печорский район – 41, Плюсский район – 98, Порховский район – 144, Псковский район – 309, Пустошкинский район – 15, Пушкиногорский район – 11, Пыталовский район – 20, Себежский район – 24, Стругокрасненский район – 43, Усвятский район – 20.

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