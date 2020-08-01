Распоряжение об открытии границы России с Абхазией подписал Мишустин
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы России с Абхазией, пишет РИА Новости.
Решение об открытии границы с Абхазией было принято на основании заключений Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии.
Решение об открытии границы с Абхазией было принято 31 июля по итогам заседания оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.