Распоряжение об открытии границы России с Абхазией подписал Мишустин

16:18, 01 августа 2020, ПАИ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы России с Абхазией, пишет РИА Новости.

Решение об открытии границы с Абхазией было принято на основании заключений Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии.

Решение об открытии границы с Абхазией было принято 31 июля по итогам заседания оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.