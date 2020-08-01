В России замечен резкий рост цен на яблоки

17:00, 01 августа 2020, ПАИ

Яблоки резко подорожали в России. Предполагается, что к зиме цены на яблоки станут ещё выше, пишет ТАСС.

Директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков отметил, что оптовая цена на российские яблока выросла в стране на 20 %.

«Из-за более позднего созревания урожая и заморозков в марте 2020 года в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах летнее яблоко подорожало в опте на 20 %», – рассказал он.

Цены на сезонные яблоки, которые собирают в августе-сентябре, будут выше на 5-10 % из-за дефицита южных яблок. Зимнее яблоко может подорожать на 20-30 % в опте.

Прогнозы увеличения цен пока предварительные и будут зависеть от погодных условий в августе.