0
19:20
«Измарагд со дна Великой. Сто избранных стихотворений» Евгения Шешолина - обзор колумниста ПАИ
18:00
Вечерний Псков с высоты полёта самолёта Ан-2 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:00
В России замечен резкий рост цен на яблоки
16:28
Спортсменка из Санкт-Петербурга назвала псковский вейк-парк самым лучшим
15:55
Выставку в Печорах первыми посетили монахи Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
15:48
Финальная часть соревнований по вейкборду в Пскове (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
15:44
Алан Санакоев – о чемпионате по вейкборду: В этом году гораздо больше участников из Пскова
Еще новости
Общество

В России замечен резкий рост цен на яблоки

Фото из открытых источников

Яблоки резко подорожали в России. Предполагается, что к зиме цены на яблоки станут ещё выше, пишет ТАСС.

Директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков отметил, что оптовая цена на российские яблока выросла в стране на 20 %.

«Из-за более позднего созревания урожая и заморозков в марте 2020 года в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах летнее яблоко подорожало в опте на 20 %», – рассказал он.

Цены на сезонные яблоки, которые собирают в августе-сентябре, будут выше на 5-10 % из-за дефицита южных яблок. Зимнее яблоко может подорожать на 20-30 % в опте.

Прогнозы увеличения цен пока предварительные и будут зависеть от погодных условий в августе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Вечерний Псков с высоты полёта самолёта Ан-2 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
01 августа 2020
Вечерний Псков с высоты полёта самолёта Ан-2 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В России замечен резкий рост цен на яблоки
01 августа 2020
В России замечен резкий рост цен на яблоки
Спортсменка из Санкт-Петербурга назвала псковский вейк-парк самым лучшим
01 августа 2020
Спортсменка из Санкт-Петербурга назвала псковский вейк-парк самым лучшим
Выставку в Печорах первыми посетили монахи Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
01 августа 2020
Выставку в Печорах первыми посетили монахи Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Финальная часть соревнований по вейкборду в Пскове (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
01 августа 2020
Финальная часть соревнований по вейкборду в Пскове (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
Алан Санакоев – о чемпионате по вейкборду: В этом году гораздо больше участников из Пскова
01 августа 2020
Алан Санакоев – о чемпионате по вейкборду: В этом году гораздо больше участников из Пскова
ВИДЕО: Открытие мультимедийной выставки об Иоанне Крестьянкине в Печорах
01 августа 2020
ВИДЕО: Открытие мультимедийной выставки об Иоанне Крестьянкине в Печорах
Первый в Псковской области пешеходный фонтан открылся в Новосокольниках
01 августа 2020
Первый в Псковской области пешеходный фонтан открылся в Новосокольниках

Идет загрузка...