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Общество

Александр Котов поздравил десантников с Днём ВДВ

Александр Котов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил воинов-десантников и ветеранов Воздушно-десантных войск с Днём ВДВ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

«В этом году у десантников круглая дата – легендарная «крылатая пехота» отмечает 90-летие образования! Мужество высшего класса, храбрость первой категории и боевая готовность номер один – так характеризуют Воздушно-десантные войска», – отметил он.

Александр Котов подчеркнул, что история ВДВ написана отвагой десантников. «Ветераны Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты, бойцы 6-й роты – их подвиги во имя защиты интересов Отечества никогда не будут забыты. Элитные войска в голубых беретах достойно продолжают ратные традиции прославленных предшественников, олицетворяют боевое братство, военную выучку и беззаветное служение Родине», – добавил он.

Александр Котов пожелал десантникам здоровья, благополучия и мирного неба над головой.

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