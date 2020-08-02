Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» проходит в Пскове

09:41, 02 августа 2020, ПАИ

Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» проходит в Пскове 2 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Мероприятие собрало около 300 участников.

Полумарафон проходит одновременно в 85 регионах России. Участники стартуют в одно время вне зависимости от часовых поясов. Им на выбор предстоит преодолеть дистанции 21,1 км, 10 и 5 километров. Благотворительная дистанция – 1 520 метров.

Участники выходят на старт в Финском парке в медицинских защитных масках. Награждение победителей и призёров в абсолютном первенстве пройдёт в 12:30.

В этом году «ЗаБег.РФ» объединяется с фестивалем «Достигая цели!». Часть денежных средств, собранных со взносов участников на дистанции 1 520 метров, будет направлена в благотворительный фонд «Линия жизни» для помощи тяжелобольным детям.

Полумарафон «ЗаБег.РФ» проводится ежегодно. Впервые он состоялся 21 мая 2017 года одновременно в 10 городах России.