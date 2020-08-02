Михаил Ведерников: Российские десантники всегда безукоризненно следуют воинскому долгу

10:00, 02 августа 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил военнослужащих и ветеранов с 90-летием со дня образования воздушно-десантных войск, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Губернатор напомнил, что почти 100 лет назад на территории Ленинградского военного округа создана первая в мире парашютно-десантная боевая единица. «Базой для её формирования послужила 11-я стрелковая дивизия, которая ведёт свою историю от псковских отрядов 1918 года», – отметил он.

Михаил Ведерников подчеркнул, что в составе «крылатой пехоты» псковские воины десятки раз защищали безопасность страны в горячих точках и на самых дальних рубежах. «Символично, что один из наиболее известных командующих ВДВ Василий Филиппович Маргелов был зачислен почётным солдатом именно в списки 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии», – продолжил он.

Глава региона обратил внимание на то, что российские десантники всегда безукоризненно следуют воинскому долгу, показывают высокий профессионализм и выполняют самые сложные задачи командования. «Уверен, богатые вековые традиции будут достойно продолжены новыми поколениями», – сказал губернатор.

Отдельные слова благодарности Михаил Ведерников выразил ветеранам ВДВ. «Для всего мира вы являетесь настоящими героями, чья сила, доблесть и отвага являются подлинным и достойным примером для подражания», – отметил он.

«Желаю всем, чья судьба связана с ВДВ, удачи на службе, счастья, благополучия и крепкого здоровья вам, вашим родным и вашим близким! С праздником! С Днём ВДВ!» – добавил Михаил Ведерников.