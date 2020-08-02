День ВДВ отмечают в Пскове (ПРЯМОЙ ЭФИР)

11:01, 02 августа 2020, ПАИ

2 августа в 11:00 на полигоне «Завеличенский» 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Пскове начались торжественные мероприятия, посвящённые 90-й годовщине со дня образования воздушно-десантных войск России. Прямую трансляцию с места событий ведёт Псковское агентство информации.

В рамках торжественной программы пройдёт митинг с участием военнослужащих соединения, поздравление и награждение личного состава, исполнение песни в составе парадных рот, а также пролёт парапланеристов с флагами России, Псковской области, ВДВ и соединения.

Также состоится концерт художественных коллективов воинских частей и города Пскова, показательные выступления разведывательных подразделений соединения с отработкой статистических действий групп специального назначения и демонстрация вальса бронеавтомобилей «Рысь», БМД-4М.

Из-за пандемии коронавируса мероприятие проходит в закрытом режиме.