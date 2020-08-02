0
12:29
Оружейную выставку развернули на полигоне «Завеличенский» в Пскове
12:19
Станислав Семенюта: Десант всегда на острие атаки
11:55
Василий Осипов: Псковские десантники всегда показывают высокий профессионализм
11:01
День ВДВ отмечают в Пскове (ПРЯМОЙ ЭФИР)
10:18
Новый очаг коронавируса выявили в Пскове
10:00
Михаил Ведерников: Российские десантники всегда безукоризненно следуют воинскому долгу
09:41
Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» проходит в Пскове
Еще новости
Общество

День ВДВ отмечают в Пскове (ПРЯМОЙ ЭФИР)

2 августа в 11:00 на полигоне «Завеличенский» 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Пскове начались торжественные мероприятия, посвящённые 90-й годовщине со дня образования воздушно-десантных войск России. Прямую трансляцию с места событий ведёт Псковское агентство информации.

Фото Александра Машкарина

В рамках торжественной программы пройдёт митинг с участием военнослужащих соединения, поздравление и награждение личного состава, исполнение песни в составе парадных рот, а также пролёт парапланеристов с флагами России, Псковской области, ВДВ и соединения.

Фото Александра Машкарина

Также состоится концерт художественных коллективов воинских частей и города Пскова, показательные выступления разведывательных подразделений соединения с отработкой статистических действий групп специального назначения и демонстрация вальса бронеавтомобилей «Рысь», БМД-4М.

Фото Александра Машкарина

Из-за пандемии коронавируса мероприятие проходит в закрытом режиме.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Празднование Дня ВДВ Псковское агентство информации покажет в прямом эфире Директор филармонии прокомментировала автоконцерт «Спасибо медикам» Кандидатура Ольги Алексеевой на роль худрука ансамбля «Псков» была единственной Фестиваль «Музыка на воде» пройдет при финансовой поддержке Министерства культуры На два дома: новый худрук ансамбля русской музыки «Псков» рассказала о своих первых шагах в должности Начался ПАИ-live с председателем комитета по природопользованию Псковской области (ПРЯМОЙ ЭФИР) Председатель комитета по природопользованию Псковской области Виктор Мусатов станет гостем ПАИ-live Шлосберг: На выборах в Печорском районе кандидат от партии отсутствовал по личным обстоятельствам Прокурор Псковской области Иван Грибов – о Пскове, общении с журналистами и особенностях прокурорской работы Псковская прокуратура готова реагировать на обращения в соцсетях
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Оружейную выставку развернули на полигоне «Завеличенский» в Пскове
02 августа 2020
Оружейную выставку развернули на полигоне «Завеличенский» в Пскове
Станислав Семенюта: Десант всегда на острие атаки
02 августа 2020
Станислав Семенюта: Десант всегда на острие атаки
Василий Осипов: Псковские десантники всегда показывают высокий профессионализм
02 августа 2020
Василий Осипов: Псковские десантники всегда показывают высокий профессионализм
День ВДВ отмечают в Пскове (ПРЯМОЙ ЭФИР)
02 августа 2020
День ВДВ отмечают в Пскове (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Новый очаг коронавируса выявили в Пскове
02 августа 2020
Новый очаг коронавируса выявили в Пскове
Михаил Ведерников: Российские десантники всегда безукоризненно следуют воинскому долгу
02 августа 2020
Михаил Ведерников: Российские десантники всегда безукоризненно следуют воинскому долгу
Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» проходит в Пскове
02 августа 2020
Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» проходит в Пскове
3 834 жителя Псковской области заразились коронавирусом
02 августа 2020
3 834 жителя Псковской области заразились коронавирусом

Идет загрузка...