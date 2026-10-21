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Общество

Центр консервации и реставрации библиотечных фондов в Пскове: какое оборудование там будет

Какое оборудование будет применяться в региональном центре консервации и реставрации библиотечных фондов в Пскове, рассказал начальник управления обеспечения сохранности фондов Российской государственной библиотеки Александр Сошнин в эфире радио «7 НЕБО».

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

«Мы используем много современного оборудования, но не используем технологий, связанных с искусственным интеллектом: всё-таки мы восстанавливаем документы, которые были сделаны в другую эпоху. И восстанавливают эти документы чаще всего такими методами, которые применялись именно в то время. Если мы говорим, допустим, о цельнокожаных переплётах или о старинной бумаге, то все технологии, которые применяются, – это технологии тех времён», – отметил гость эфира.

В то же время современное оборудование позволяет ускорить производство в определённых направлениях. Например, существует специальное устройство – плоттер. Он позволяет делать коробки из бескислотного картона для защиты особо ценных фондов. Ещё в центре появится инкапсулятор, который даёт возможность класть листовые документы в конверт из инертной плёнки, которая не пропускает ультрафиолет и способствует качественному хранению.

Александр Сошнин также отметил, что в других регионах есть практика проведения экскурсий в таких центрах, чтобы ближе познакомиться с работой специалистов. Возможно, жителям и гостям Пскова эта услуга тоже будет доступна.

«Это очень востребованная услуга. Дети и взрослые приходят, чтобы увидеть, как происходит реставрация. Скажу так, это небольшое волшебство мастеров, которые работают в таких центрах, и люди, когда видят это мастерство, испытывают огромный интерес», – заключил эксперт.

Напомним, что региональный центр консервации и реставрации библиотечных фондов откроют в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Яковлевича Курбатова в пятницу, 23 октября. Псковская область станет 14-м регионом в стране, где создан такой центр, и первым на Северо-Западе. Это федеральный проект Министерства культуры России, который курирует Российская государственная библиотека.

Открытие центра – это важнейшее историческое событие не только для областной научной библиотеки и Псковского региона в целом, но и для всего Северо-Запада России.

Ранее сообщалось, что благодаря новому центру жители и организации Псковской области смогут отреставрировать документы, письма и фотографии.

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