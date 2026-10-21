Мюзикл для пожилых людей подготовили по программе «Орлята-дошколята» воспитанники великолукского детсада

20:37, 21 октября 2026, ПАИ

Воспитанники детсада № 26 в Великих Луках в рамках программы «Орлята-дошколята» подготовили для пожилых людей мюзикл «Бременские музыканты». Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Проект «Орлята-дошколята» стартовал в сентябре этого года, но великолукский детский сад № 26 присоединился к нему ещё на пилотной стадии и уже готов показать первые результаты.

«В программе «Орлята России» мы с февраля 2026 года. Очень понравилось и детям, и родителям, все включились, и поэтому мы решили, что непременно будем принимать участие в этом движении. В мае 2026 года на площадке краеведческого музея состоялось торжественное посвящение воспитанников наших старших групп в орлята-дошколята. Это было очень красиво, ярко, торжественно. И в сентябре, когда программа стартовала во всех регионах России, нам было легко погрузиться, мы уже понимали, чем будем заниматься, какую ответственность на себя берём, насколько это интересно, насколько это важно», – рассказала старший воспитатель второго корпуса великолукского детского сада № 26 Ирина Риссамакина.

По её словам, на сегодняшний день педагоги уже реализовали три проекта.

«Видим хороший результат: дети на самом деле стали дружнее, если у кого-то что-то происходит, неудача какая-то, стараются поддержать, чтобы ребёнок не расстраивался. Отмечу, что ребята стали более организованными, более дисциплинированными», – подчеркнула Ирина Риссамакина.

Финалом одного из проектов стал мюзикл «Бременские музыканты», подготовленный для пожилых людей, посещающих отделение дневного пребывания.

«Мы с детьми неоднократно смотрели мультфильм, читали эту сказку, пели песни. Очень весёлое произведение, но со смыслом. И мы захотели показать его бабушкам. Идея пришла от детей, не от взрослых, подача именно детская. И вот мы решили порадовать, пригласить к нам в гости пожилых людей, посещающих отделение дневного пребывания», – поделилась воспитатель второго корпуса великолукского детского сада № 26 Алина Ильина.

Как рассказали педагоги, в рамках проекта «Орлята-дошколята» решается много педагогических задач, в первую очередь духовно-нравственных. Проект помогает воспитывать в детях такие качества, как взаимовыручка, дружба, любовь к Родине.

«Мы с родителями немножко поговорили на эту тему, обсудили плюсы и минусы и поняли, что, конечно же, это в любом случае большой плюс для наших детей, потому что программа там разнообразная, каждый ребёнок может найти мероприятие по душе», – поделилась мама воспитанницы детского сада № 26 Тахмина Шарапова.

Отметим, «Орлята-дошколята» – это часть всероссийской программы «Орлята России», связанная с Российским движением детей и молодёжи «Движение первых».