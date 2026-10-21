Посвящённый Римскому-Корсакову концерт пройдёт в Псковской филармонии

20:36, 21 октября 2026, ПАИ

Концерт, посвящённый творчеству Николая Римского-Корсакова, пройдёт в Псковской областной филармонии 11 ноября, сообщили ПАИ организаторы.

Псковская земля была для композитора источником вдохновения. В усадьбах в Вечаше и Любенске он работал над «Садко», «Царской невестой», «Сказкой о царе Салтане» и над своей последней оперой – сказкой «Золотой петушок». Сегодня эти места входят в состав музея-заповедника.

В первом отделении концерта прозвучат отрывки из оперы «Садко». Во втором отделении исполнят концерт для фортепиано с оркестром и фантазию на русские темы для скрипки с оркестром. На сцене вместе с Губернаторским симфоническим оркестром Псковской области выступят тенор Игорь Морозов, сопрано Полина Шабунина, баритон Константин Сучков, пианист Александр Гиндин и скрипач Михаил Усов.

Начало концерт в БКЗ Псковской филармонии – в 19:00.