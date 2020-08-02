К 90-летию ВДВ: Парашют – от Леонардо да Винчи до Глеба Котельникова

13:18, 02 августа 2020, ПАИ

За последние сто лет мало что изменилось в принципиальной конструкции современного парашюта. А вот его рождение проходило в тяжёлых муках – от полного отрицания до срочного острого востребования.

Накрахмаленная палатка

Первым, кому пришла в голову мысль о приспособлении для прыгающего с большой высоты человека, был гений эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. «Если у человека имеется палатка из накрахмаленного полотна, каждая сторона которой имеет 12 локтей (около 6,5 м) в ширину и столько же в высоту, он может броситься с любой высоты, не подвергая себя при этом никакой опасности», – так он в 1495 году описывал устройство будущего парашюта. И хотя при жизни Леонардо до практического воплощения дело не дошло, удивляют точные расчёты итальянского учёного и изобретателя. Современный десантный парашют З-5 (запасной), обеспечивающий безопасное приземление при отказе основного парашюта, имеет площадь купола 50 квадратных метров, а это лишь немногим больше площади «накрахмаленной палатки» да Винчи.

Первые – французы Гарнерен

Само слово «парашют», образованное от двух корней – греческого para, то есть «против», и французского chute, то есть «падать», придумал в 1783 году француз Ленорман. Парашюты всевозможных конструкций испытывались и на собаках, и на овцах, и однажды даже на преступнике, приговорённом к смертной казни, который, кстати, успешно приземлился и смертную казнь ему после этого заменили на пожизненную каторгу. Но первым настоящим прыжком с парашютом можно считать успех Андре-Жака Гарнерена. Он впервые прыгнул с летательного аппарата. 22 октября 1797 года француз покинул корзину воздушного шара на высоте 680 метров и благополучно приземлился. Через два года Андре-Жак поднял в воздух воздушный шар, в гандоле которого была его жена. Жанна-Женевьева Гарнерен стала первой женщиной-парашютисткой в мире. Через некоторое время такой же прыжок с парашютом совершила и их дочь Элиза.

Актёр – изобретатель парашюта

К концу XVIII века наступила эра летательных аппаратов тяжелее воздуха, и для спасения аэронавтов потребовались совершенно другие парашюты. И изобретателем такового стал питерский актёр Глеб Котельников. Да-да! На момент изобретения Котельников был именно актёром. В молодости он окончил Киевское военное училище, но после трёх лет обязательной службы подал в отставку. Так бы он и оставался малоизвестным актёром петербургского театра, если бы не талант конструктора и трагический случай. 24 сентября 1910 произошла первая авиакатастрофа в истории Российской империи, и Котельников оказался свидетелем гибели одного из лучших лётчиков того времени – капитана Льва Мациевича. Во время показательного полёта Мациевича выбросило с места пилота, и лётчик и неуправляемый самолёт разбились на глазах у многочисленной публики.

Глеб был глубоко потрясён и решил «во что бы то ни стало построить прибор, предохраняющий жизнь пилота от смертельной опасности». К тому времени в зарождающейся авиации кое-где уже была система спасения, представлявшая подобие огромного зонтика, закреплённого позади места пилота. И в случае опасности лётчик должен был успеть закрепиться на таком парашюте и отделиться от летательного аппарата. Но катастрофа показала, что времени для этого у лётчика может и не быть, вопрос спасения жизни будут решать мгновения. «Я понял, что необходимо создать прочный и лёгкий парашют, – вспоминал в своей книге Котельников. – Сложенный, он должен быть совсем небольшим. Главное, чтобы он находился всегда на человеке. Тогда лётчик сможет спрыгнуть и с крыла, и с борта любого самолёта».

РК-1. Русский, Котельникова, первый

К ранцу изобретатель пришёл не сразу, первым вариантом размещения парашюта была…каска лётчика! Но Котельников быстро понял, что при прыжке с таким парашютом в момент его раскрытия оторвется в лучшем случае шлем, а в худшем – голова. И в итоге он перенёс всю конструкцию в ранец, который изготовил из алюминия. Тогда же Котельников разделил стропы на две группы. Во-первых, так куполом было проще управлять. А во-вторых, так можно было крепить парашют к подвесной системе в двух точках, что делало прыжок и раскрытие более удобными и безопасными для парашютиста. Так появилась подвесная система, которая почти без изменений используется и сейчас. Официальным днём рождения ранцевого парашюта стало 9 ноября 1911 года, когда Глеб Евгеньевич Котельников получил охранное свидетельство на своё изобретение.

6 июня 1912 года прошли испытания парашюта в гатчинском лагере Воздухоплавательной школы возле деревни Сализи (с 1949 года – Котельниково) – кукла весом 76 килограмм благополучно приземлилась с двухсотметровой высоты. В этом же году первым из людей с самолёта прыгнет американец капитан Альберт Берри. 5 января 1913 года парашют Котельникова представили иностранной публике: студент Петербургской консерватории Владимир Оссовский прыгнул с ним в Руане с моста высотой 60 метров. К этому времени изобретатель уже доработал свою конструкцию и наконец-то дал ей имя. Свой парашют он назвал РК-1, то есть «Русский, Котельникова, первый». И закрепил своё изобретение за Россией навсегда.

Парашюты – вещь в авиации вредная

Казалось бы, такое серьёзное изобретение должно было дать весомые преимущества авиаторам Российской империи. Но у нас, как очень часто бывает, свой путь. «Парашюты в авиации – вообще вещь вредная, так как лётчики при малейшей опасности, грозящей им со стороны неприятеля, будут спасаться на парашютах, предоставляя самолёты гибели. Машины дороже людей. Мы ввозим машины из-за границы, поэтому их следует беречь. А люди найдутся, не те, так другие!» – такую резолюцию наложил на ходатайство Котельникова главнокомандующий Российскими воздушными силами Великий князь Александр Михайлович (двоюродный дядя императора Николая Второго).

Началась Первая мировая война, и о парашютах вспомнили. По количеству императорский военно-воздушный флот был самым большим в мире и насчитывал 263 аэроплана и 14 дирижаблей к началу войны (к концу – 1 500 единиц). Для экипажей бомбардировщиков «Илья Муромец» было изготовлено 70 комплектов РК-1, и Глеб Котельников непосредственно участвовал в их производстве. Но лётчики очень быстро от них отказались: в кабинах самолётов и без того было тесно, а в парашютах с жёсткими алюминиевыми ранцами и вовсе было не повернуться. Парашюты передали пилотам аэростатов, но и там они не прижились, создавая серьёзные неудобства наблюдателям в узкой корзине. Парашюты Котельникова почти два года без применения пролежали в парках авиационных и воздухоплавательных частей. И только в 1916 году их передали полевым воздухоплавательным ротам на привязных аэростатах. Толчком послужило событие, происшедшее на франко-германском фронте.

Когда запахло жареным

По обе стороны фронта в небе висели десятки привязных аэростатов. Неожиданно с запада налетел ураган, тросы оборвались, и двадцать французских аэростатов понесло в сторону противника. Чтобы не попасть в плен, воздухоплаватели воспользовались парашютами и приземлились на своей территории.

Ещё один случай, произошедший 25 января 1917 года, также ускорил решение о принятии парашютов на вооружение русского воздушного флота. Привязной аэростат поднялся на высоту 250 м для наблюдения за линией фронта. В корзине находился командир отряда подпоручик Мацкайт. К оболочке аэростата был подвешен парашют Котельникова в раскрытом виде, лямки которого были прикреплены к снаряжению наблюдателя – именно такая методика применения парашюта РК-1 была у аэронавтов. Внезапно налетел сильный ветер. Купол парашюта оторвался от оболочки аэростата, быстро наполнился воздухом и стал с нарастающей силой тащить воздухоплавателя из корзины. Убедившись, что удержаться не удастся, подпоручик Мацкайт выбросился за борт. Спуск и приземление прошли благополучно. После этого командование сделало вывод о «полной и безусловной пригодности парашюта для планирования на нём в случае нужды».

Российских авиаторов и воздухоплавателей, желающих заполучить парашюты, сразу оказалось значительно больше, чем их имелось в наличии. Особенно спрос резко возрос после того, как самолёты противника стали зажигательными пулями воспламенять в воздухе аэростаты, наполненные водородом. Руководители российского воздушного флота срочно начали покупать парашюты у союзников – Франции и Англии, где они уже давно были обязательной принадлежностью привязного аэростата. Закупили 200 французских парашютов и 100 английских. Одновременно на петербургском заводе «Треугольник» наладили серийный выпуск французских парашютов из отечественных материалов. Решение о выпуске парашютов французской фирмы было очень странным, как и их закупка, так как они по характеристикам значительно уступали РК-1.

Первые в России

В России первый добровольный прыжок с парашютом совершил 17 мая 1917 года штабс-капитан Соколов, выпрыгнувший из аэростата. А на следующий день тот же подвиг совершил ничего не знавший о своём предшественнике подпоручик Анощенко. А первый прыжок с парашютом из самолёта на территории Российской империи принадлежит поручику Нарбуту – он его выполнил в Киеве 13 июля 1917 года с самолёта-биплана системы «Вуазен».

Спасательный круг

В итоге к 1918 году в России было зафиксировано 57 документально подтверждённых случаев применения парашюта РК-1, оказавшегося очень надёжным средством спасения: лишь однажды лётчик, использовавший его, получил… ушиб ног! Но информация эта противоречивая. В статье полковника в отставке, заслуженного работника культуры РСФСР Л. Минова (легендарный комбриг Л. Минов; именно под его руководством 2 августа 1930 года был вы­бро­шен де­сант в со­ста­ве двух групп по шесть человек – этот день счи­та­ется днём ро­ж­де­ния ВДВ Рос­сии), опубликованной в «Военно-историческом журнале» № 8 за 1976 год, на основе архивных документов приводятся несколько другие данные: «Всего в русской армии было совершено 29 добровольных прыжков. Из 25 человек четверо прыгали дважды. Не все экспериментальные прыжки прошли удачно – два из них закончились гибелью смельчаков. За время войны наблюдатели привязных аэростатов вынужденно прыгали с парашютом 36 раз. В шести случаях такие прыжки закончились катастрофами. Причинами трагедий не были отказы парашютов. А однажды на одном парашюте спаслись двое. Таким образом, парашют вполне оправдал своё образное название «спасательный круг аэронавтов».

Но вернёмся к Глебу Котельникову. Он продолжал работать над совершенствованием своего детища. И в 1924 году запатентовал парашют с ранцем из парусины – РК-2, а потом и РК-3. Также в этот период им был изобретён и изготовлен грузовой парашют, с помощью которого можно было безопасно спускать на землю до 300 кг груза. В 1926 году все права на свои изобретения Глеб Котельников передал Советской России и сам больше изобретательством не занимался. Его принципиальная схема ранцевого парашюта до сих пор используется во всём мире. Ничего лучшего, чем размещение купола парашюта внутри ранца, а самого ранца – за спиной парашютиста через подвесную систему, так за более чем 100 лет никто и не придумал.

Слава русскому изобретателю Глебу Евгеньевичу Котельникову!

P. S. Именно парашюты Котельникова наряду с американскими парашютами «Ирвинг» стали основой конструкции первых советских парашютов. Первая партия была выпущена 18 апреля 1930 года на фабрике, которой руководил Михаил Савицкий, а в 1931 году в России был выпущен сконструированный Савицким первый десантный парашют ПД-1. К этому времени страна уже имела свои воздушно-десантные войска и свой День парашютиста.