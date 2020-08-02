Почему погибла рыба в Женском озере, пытаются разобраться псковские рыбаки

12:59, 02 августа 2020, ПАИ

​

В лесном озере в Гдовском районе рыбаки обнаружили массу погибшей рыбы. Рыболовы обратились с заявлениями в соответствующие органы. С тех пор прошло почти два месяца, но почему погибла рыба, так никто и не ответил. Но рыбаки ещё ждут и верят, что специалисты разберутся в этой истории.

Вверх брюхом

9 июня на озере Женском, что неподалёку от посёлка Ямм Гдовского района, мой товарищ и рыболов пскович Константин Эккерт с супругой обнаружили массовую гибель рыбы. Их удивило и поразило множество мёртвой рыбы (подлещиков размером примерно от 200 до 800 граммов), находившейся как в береговой траве у того места, где они отплывали на лодке, так и плавающей вверх брюхом по всей акватории озера, а также в камышах острова. Часть мёртвой рыбы уже полуразложилась и издавала зловонный запах, а часть, та, которая плавала на поверхности озера, была в довольно свежем, но, естественно, мёртвом виде. Именно эта мёртвая рыба, плававшая на поверхности, говорила о том, что всплыла она недавно, ветер и течения её ещё не прибили к берегу. Просидели мои знакомые с удочками два с половиной часа, так и не увидав ни одной поклёвки.

Очень встревожило меня и моих товарищей это известие. Сколько лет мы радуемся великолепным уловам леща на этом красивом озере. Весь вечер по телефону обсуждали, что могло стать причиной гибели рыбы. Озеро особенное, таких немного в Гдовском районе. Во-первых, такого множества родников я в других озёрах не встречал, постоянный приток свежей воды обеспечивает насыщение её кислородом и поддерживает зимой и летом комфортную для обитателей водоёма температуру. Во-вторых, поступление родниковой воды настолько существенно по объёму, что из этого озера берёт своё начало даже не ручей, а целая река. А это означает, что никакого застоя воды в озере не бывает и заморов рыбы здесь быть не должно. В-третьих, озеро хотя и небольшое по площади, но не мелкое, имеет глубину до 3,5 метра. По заверениям местных рыболовов, ничего подобного на их родном озере раньше не происходило.

Замор, электроток, химия?

Так в чём же причина? Тридцатиградусной жары в это время не было, да и не страшна она этому озеру. Браконьеры-электроудочники? Тоже не похоже. Слишком много погибло крупной рыбы. А при поражении электротоком в первую очередь гибнет мелкая рыбёшка. Как рассказывали мне подводные охотники, видевшие последствия применения электрического оружия массового уничтожения рыбы, под водой на дне выстилается след из мёртвой мелкой рыбёшки шириною в два-три, а то и более метров, и тянется этот след иногда на несколько сотен метров. А рыба покрупнее гибнет реже – под воздействием электрического поля её на какое-то время парализует, и она всплывает на поверхность, где браконьеры-преступники вылавливают её подсачеком. Да и не с умыслом загубить всю крупную рыбу плавают по ночам электробраконьеры, а в первую очередь для наживы, и всплывающую рыбу они увозят с собой. Местные жители ревностно оберегают Женское озеро, и вряд ли они остались бы равнодушными к плавающей в ночи светящейся и сверкающей искрами лодке.

Химия? Но на десятки километров вокруг полей нет, лишь леса и болота. Канализационные стоки из домов дачников и местных жителей? Тоже маловероятно. Это какой же объём и что надо сбросить в водоём, чтобы нанести подобный ущерб?

Компетентные органы

10 июня я и Константин решили обратиться в компетентные органы с требованием разобраться в причинах и принять меры как к их устранению, так и к недопущению подобного в будущем. Надо отметить, что таких органов в Псковской области достаточно много. Это и комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области, и отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области, и филиал федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии», и псковская природоохранная межрайонная прокуратура. По всем этим четырём адресам я в первой половине 10 июня и развёз наше заявление (в комитет по природным ресурсам отправил по электронной почте). Везде приняли нашу бумагу без всякой волокиты.

Вечером этого же дня мне позвонил товарищ и рассказал, что звонил знакомому инспектору по Гдовскому району, и оказалось, что тот только что вернулся с озера и подтвердил: да, рыба плавает, а с причинами завтра поедет наука разбираться. Реакция рыбоохраны меня удивила и обрадовала: раньше такой прыти за ними не замечалось.

Бесполезная переписка?

Через шесть дней я получил ответ из природоохранной прокуратуры. В ответе прокурор уведомляет, что для организации проверки моё письмо направлено в комитет по природопользованию Псковской области. Ещё через шесть дней пришёл ответ и из комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области. Мне ответили, что обратился я вновь не по адресу. Письмо, в свою очередь, они направили в ТУ СЗО ФАР РФ (территориальное управление Северо-Западного округа Федерального агентства по рыболовству Российской Федерации), так как комитет не наделён контрольно-надзорными полномочиями в сфере охраны водных биоресурсов и среды их обитания.

Если из природоохранной прокуратуры и комитета по природопользованию я всё же хоть какие-то ответы получил, то ни из рыбоохраны, ни из филиала нашего института так ничего и не дождался – ни ответа по существу, ни формальной отписки. Около двух недель назад в телефонном разговоре с директором института Сергеем Михалапом (разговаривали на другую тему) я напомнил о своём обращении. «Да, скоро вы получите наше письмо, ответ почти подготовлен», – заверил Сергей Геннадьевич. Но не в письме ведь суть, а в чём же причина гибели рыбы, пытался я узнать по телефону. «Причину установить не удалось, так как прошло слишком много времени», – в двух словах объяснил руководитель института. После телефонного разговора прошло две недели, после письменного обращения минуло почти два месяца. А ответа всё нет. Как нет никакого ответа и из псковской рыбоохраны.

В федеральном законе № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в статье 12 чёрным по белому написано: «Обращение рассматривается в течение 30 дней». Почему же к рыболовам, например, как к нарушителям правил рыболовства за каждый килограмм рыбы, выловленной свыше суточной нормы, за каждый сантиметр менее допустимого к вылову размера рыбы, за каждый метр подъезда к водоёму ближе чем на 200 метров в водоохранной зоне от инспекции следуют незамедлительные и очень сердитые в финансовом плане наказания, а сама рыбоохрана не соблюдает установленные законодательством сроки? Или почему институт, закупивший в прошлом году современное лабораторное оборудование на сотни тысяч бюджетных рублей, не смог установить причину массовой гибели рыб?

Товарищи посмеиваются надо мной: «И ты ещё веришь, что что-нибудь изменится от того, что ты письма пишешь?» Я ещё верю.