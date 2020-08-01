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В Опочке неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

В Опочке 1 августа насмерть сбили пешехода, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Около 12 часов ночи в Опочке у дома № 76 на улице Гагарина водитель неуставленного автомобиля совершил наезд на 39-летнего пешехода и скрылся с места ДТП. В результате пешеход погиб на месте. По данному факту проводится проверка. 

УГИБДД УМВД России по Псковской области просит всех, кто обладает информацией о данном ДТП или был его свидетелем, позвонить по телефону 02.

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