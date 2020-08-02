Александр Котов поздравил работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником

14:01, 02 августа 2020, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником – Днём железнодорожника, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

«Железная дорога всегда была и остаётся ключевым видом транспорта для Псковской области, – подчеркнул Александр Котов. – Транспортная доступность, которая обеспечивается благодаря стальным магистралям, является важнейшим показателем социально-экономического развития региона, влияет на качество жизни граждан, рост промышленного производства, деятельность предприятий и организаций, работу туристической индустрии, торговый и культурный обмен».

Председатель Псковского областного Собрания обратил внимание на то, что партнёрские отношения Псковской области с компанией РЖД укрепляются. «Успешная реализация совместных проектов, в первую очередь запуск скоростных поездов «Ласточка», даёт импульс для развития новых направлений сотрудничества», – отметил он.

«От всей души желаю железнодорожникам дальнейших профессиональных успехов, стабильной работы, крепкого здоровья, семейного благополучия и отличного настроения в профессиональный праздник!» – добавил Александр Котов.