Александр Козловский: Псковские десантники – наша гордость и опора

16:22, 02 августа 2020, ПАИ

Депутат Государственной думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поздравил военнослужащих ВДВ с 90-летием со дня образования Воздушно-десантных войск, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе партии.

«Крылатая пехота» давно и заслуженно считается элитой Вооруженных сил России, – подчеркнул он. – Во все времена десантники находились на самых трудных боевых участках, выполняя наиболее сложные, ответственные боевые задачи и проявляя при этом героизм, стойкость и беззаветную преданность Родине».

«Псковские десантники – наша гордость и опора, – отметил парламентарий. – Мы чтим память воинов ВДВ во время Великой Отечественной войны, Афганистана, Чеченских кампаний, различных локальных конфликтов, а память о героях 6-й роты стала для псковичей поистине святой».

Александр Козловский обратил внимание на то, что многие военнослужащие ВДВ по праву носят звания героев Советского Союза и России. «Их именами называют улицы, ими гордятся не только жители Псковщины, но и всей страны», – сказал он.

«Особые слова благодарности сегодня – и в адрес ветеранов дивизии. Уверен, что последующие поколения наших воинов вырастут достойными вас, сохранят все воинские традиции, честь и доблесть ВДВ. От всей души желаю каждому из вас счастья, здоровья и успехов в службе! С праздником!» – добавил Александр Козловский.