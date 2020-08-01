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Росгвардейцы задержали укравшего зарядное устройство псковича

Росгвардейцы задержали укравшего зарядное устройство 34-летнего псковича, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Инцидент произошёл 1 августа в одном из магазинов на Рижском проспекте в Пскове. Сообщение о краже получил экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, который и задержал подозреваемого.

Мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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