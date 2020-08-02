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Грибы сюда! Как псковичи грибы-ягоды собирают — в опроснике ПАИ-live

Ягодно-грибной сезон в разгаре. В повестке дня — начались грибы. Корреспондент ПАИ поинтересовался у жителей Пскова, ходят ли они в лес собирать грибы? А зачем?

«Грибов почти не вижу, в лес хожу. За черникой. Грибы собирать, конечно, люблю. Когда есть выходные, тогда собираю. Люблю лисички и белые. Двадцать лет в Пскове живу, почти каждый год — за грибами», - рассказала просто Аня.

«Грибы люблю, собирать люблю, чистить — особенно, - смеется Нина Сергеевна. - Хожу в лес рядом с дачей. Похожу часик, соберу на поесть. Еще замораживаю. Люблю подосиновики, а вот лисички с некоторых пор нет: горькие стали.

Некоторые псковичи категоричны: «Не едим. Не собираем. Старость пришла».

«Ой, не хожу в лес. Ходила, когда маленькая была. Да и клещей боюсь. Но люблю белые, подосиновики. Покупаю на рынке в другой раз. Жарю и суп варю», - рассказывает Ирина Федоровна.

«Я грибы редко собираю. Но не покупаю. Вот только если сама соберу: я знаю, какие. Но года три не хожу в лес, боюсь зацеплюсь за корягу и упаду», - пенсионерка Людмила.

Подробнее о грибных предпочтениях — в #опроснике ПАИ.

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