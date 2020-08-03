Летаем регулярно — псковичи рассказали о пользе «Ласточек» в опроснике ПАИ

09:00, 03 августа 2020, ПАИ

Сегодня, 3 августа, исполняется два года с тех пор, как Псков и Санкт-Петербург соединили скоростные поезда «Ласточки». Все начиналась с одной пары поездов. Потом их стало две, потом три… А сейчас уехать в Питер и вернуться назад в Псков можно почти в любое время суток.

Договоренность, которая была достигнута два года назад губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и руководством РЖД, оказалась настолько успешной, что «Ласточки» стали «летать» и до Печор, до Великого Новгорода и Петрозаводска, возобновились железнодорожные маршруты до Острова и Пыталово, до Великих Лук.

Что думают псковичи о «Ласточках» - в опроснике ПАИ-live:

«На «Ласточке» - ездим. Мне очень понравилось. Время быстрее, хорошее обслуживание. Мне удобно на поезде — всей семьей. Собрались и поехали гулять», - отметил папа двоих прекрасных детей.

«Время пути — очень быстро. И поезд прибывает практически в центр Питера. Пользуюсь «Ласточкой» очень часто. Езжу погулять, на футбол, на хоккей», - рассказывает Павел.

«Ездила пару раз, по цене вообще отлично, и гораздо удобнее, чем в маршрутке», - рассказала псковичка Новелла.

«Всего три с половиной часа. Чисто. Раньше в Псков не ездили», - поделились две интеллигентные петербурженки.