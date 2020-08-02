Президент Белоруссии обратится к народу и парламенту 4 августа

17:54, 02 августа 2020, ПАИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратится к народу и Национальному собранию 4 августа. Как пишет БЕЛТА, об этом сообщила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

«Никаких переносов нет, – отметила она. – Как и планировалось, 3 августа обе палаты парламента откроют свои сессии. Депутаты и сенаторы решат процессуальные вопросы, рассмотрят текущие вопросы повестки дня. А на следующий день, 4 августа, как и запланировано, с посланием к народу и Национальному собранию обратится глава государства».

9 августа в Белоруссии состоятся президентские выборы. Всего зарегистрировано пять кандидатов в президенты, включая Александра Лукашенко.