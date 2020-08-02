0
18:18
Михаил Ведерников призвал псковичей путешествовать в Псковской области
16:26
Грибы сюда! Как псковичи грибы-ягоды собирают — в опроснике ПАИ-live
16:00
Определены победители Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» в Пскове
15:33
День ВДВ в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:29
Самым старшим участником полумарафона «ЗаБег.РФ» в Пскове стал 70-летний спортсмен
15:05
Где могут отдохнуть псковичи, рассказали в псковских турфирмах
14:27
Власти Пскова: Для ВДВ нет ничего невозможного
Еще новости
Общество

Президент Белоруссии обратится к народу и парламенту 4 августа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратится к народу и Национальному собранию 4 августа. Как пишет БЕЛТА, об этом сообщила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

«Никаких переносов нет, – отметила она. – Как и планировалось, 3 августа обе палаты парламента откроют свои сессии. Депутаты и сенаторы решат процессуальные вопросы, рассмотрят текущие вопросы повестки дня. А на следующий день, 4 августа, как и запланировано, с посланием к народу и Национальному собранию обратится глава государства».

9 августа в Белоруссии состоятся президентские выборы. Всего зарегистрировано пять кандидатов в президенты, включая Александра Лукашенко.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Михаил Ведерников призвал псковичей путешествовать в Псковской области
02 августа 2020
Михаил Ведерников призвал псковичей путешествовать в Псковской области
Грибы сюда! Как псковичи грибы-ягоды собирают — в опроснике ПАИ-live
02 августа 2020
Грибы сюда! Как псковичи грибы-ягоды собирают — в опроснике ПАИ-live
Определены победители Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» в Пскове
02 августа 2020
Определены победители Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» в Пскове
День ВДВ в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
02 августа 2020
День ВДВ в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Самым старшим участником полумарафона «ЗаБег.РФ» в Пскове стал 70-летний спортсмен
02 августа 2020
Самым старшим участником полумарафона «ЗаБег.РФ» в Пскове стал 70-летний спортсмен
Власти Пскова: Для ВДВ нет ничего невозможного
02 августа 2020
Власти Пскова: Для ВДВ нет ничего невозможного
Публикуем полное видео празднования Дня ВДВ в Пскове
02 августа 2020
Публикуем полное видео празднования Дня ВДВ в Пскове
Михаил Ведерников: День железнодорожника – особенно значимый праздник для жителей Псковской области
02 августа 2020
Михаил Ведерников: День железнодорожника – особенно значимый праздник для жителей Псковской области

Идет загрузка...