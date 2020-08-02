Михаил Ведерников призвал псковичей путешествовать в Псковской области

18:18, 02 августа 2020, ПАИ

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Губернатор Михаил Ведерников призвал жителей региона путешествовать в Псковской области.

«В Псковской области бесконечное количество прекрасных пейзажей и интересных культурных объектов. Путешествуйте в регионе, изучайте историю родной страны и области», – отметил он в Instagram, сопроводив публикацию фотографиями музея-усадьбы «Тригорское» в Пушкинском заповеднике.

Также Михаил Ведерников пожелал жителям области набраться сил перед новой рабочей неделей. Турфирмы рассказали, где могут отдохнуть псковичи.