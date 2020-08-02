Учёные: Коронавирус провоцирует чрезмерную иммунную реакцию

18:46, 02 августа 2020, ПАИ

Коронавирус обладает способностью провоцировать массивную иммунную реакцию, мешающую борьбе организма с инфекций. Как пишет ТАСС, к такому выводу пришла группа учёных из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Кроме этого, коронавирус проникает практически во все органы и системы человека, превращая клиническую картину болезни в мозаику из симптомов.

«Иммунная реакция человека, как это ни кажется странным, может осложнить развитие болезни, – пояснил руководитель проекта профессор экспериментальной патологии Калифорнийского университета Макс Краммел. – Как любой патоген, SARS-CoV-2 вызывает иммунную атаку против себя самого буквально через несколько минут после попадания вируса в организм».

Профессор с сотрудниками наблюдали за 30 больными, которым собственный сильный иммунитет мешал справиться с возбудителем. Исследование анализа крови показало, что разрушение лёгких, например, произошло не только из-за патологического воздействия вируса, но и из-за «разрушительной атаки собственного организма».

«Проблема очень сложная. Слишком массивное и непродуманное вмешательство в иммунную систему больного может привести к серьёзным последствиям, мы пытаемся найти баланс между необходимостью корректировать иммунный фон и негативными последствиями вмешательства», – добавил соавтор проекта, профессор Калифорнийского университета Кэролин Калфи.