Умерла тяжелобольная девочка из Великих Лук Дарина Даниленко

19:28, 02 августа 2020, ПАИ

Умерла тяжелобольная девочка из Великих Лук Дарина Даниленко, у которой было выявлено новообразование ствола мозга. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.

«Тяжёлые новости. Не стало Дарины Даниленко. Многие принимали участие в сборе средств на проведение дорогостоящей операции. К великому сожалению, врачи оказались бессильны против роковóй болезни. Это большой удар для родителей, родных и близких Дарины», – отметил губернатор.

«Выражаю вам искренние соболезнования в этот тяжёлый час. Псковская область скорбит вместе с вами. Администрация Псковской области окажет семье всю необходимую помощь. Светлая память», – добавил Михаил Ведерников.

Дарина Даниленко родилась 2 августа 2016 года. 7 апреля 2019 года она поступила в стационар Великолукской детской городской больницы по направлению участкового врача-педиатра с жалобами на головную боль и нарушение координации. После проведённой компьютерной томографии было выявлено новообразование.

24 апреля 2019 года к сбору средств для Дарины присоединился благотворительный фонд «Святой равноапостольной княгини Ольги».

В мае 2019 года девочка начала лечение в Санкт-Петербурге. Принятые врачами меры дали свой результат – опухоль уменьшилась в размере в два раза.

Однако спустя семь месяцев вновь потребовалось вмешательство медиков: опухоль начала расти.