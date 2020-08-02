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Общество

Эксперт посоветовал людям с хроническими заболеваниями воздержаться от путешествий из-за коронавируса

Людям, имеющим хронические заболевания, а также гражданам старшего возраста пока следует воздержаться от путешествий, чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией. Как пишет ТАСС, об этом сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России профессор Владимир Чуланов.

«Гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, людям с избыточным весом, лицам старшего возраста следует воздержаться от путешествий. Это связано с высоким риском осложнений и тяжёлого течения заболевания», – пояснил он.

По словам профессора, для коронавируса нет такого понятия, как «курортный сезон», и в местах большого скопления людей по-прежнему создаются благоприятные условия для его распространения. Владимир Чуланов посоветовал избегать таких мест.

«Тем, кто решил провести свой отпуск на курорте, следует отдать предпочтение таким видам активности, которые не предполагают посещения мест массового скопления людей: это пешие прогулки, походы, отдых в парковой зоне», – добавил он.

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