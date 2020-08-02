Восстановлен фундамент Домика волонтёра рядом с усадьбой Строгановых

21:33, 02 августа 2020, ПАИ

2 августа завершены работы по восстановлению фундамента Домика волонтёра в деревне Вельяк Порховского района, расположенного в непосредственной близости от ансамбля зданий усадьбы Строгановых с парком XII-XIX веков в селе Волышово, сообщается в группе усадьбы в социальной сети «ВКонтакте».

Дополнительно была выполнена и стяжка стены. «Это был первый этап проекта восстановления Домика волонтёра в деревне Вельяк. Будем продолжать: на очереди крыша, крыльцо, окна», – отмечается в сообщении.



Фото: Группа "Усадьба графа С.А. Строганова Волышово" в социальной сети "ВКонтакте"



Фото: Группа "Усадьба графа С.А. Строганова Волышово" в социальной сети "ВКонтакте"



Фото: Группа "Усадьба графа С.А. Строганова Волышово" в социальной сети "ВКонтакте"



Фото: Группа "Усадьба графа С.А. Строганова Волышово" в социальной сети "ВКонтакте"



Фото: Группа "Усадьба графа С.А. Строганова Волышово" в социальной сети "ВКонтакте"









На восстановительные работы направлены средства, собранные на краудфандинговой платформе planeta.ru. Восстановление фундамента началось в середине июля.

Кроме использования Домика волонтёра по прямому назначению (жильё, кухня-столовая, туалет и комфортное совершение гигиенических процедур), а также возможности складирования инструмента, инвентаря и хранения образцов, инициативная группа рассчитывает, что объект станет «настоящим штабом, высоко востребованным общественным пространством как для самих волонтёров, так и для местных жителей».