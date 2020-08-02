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Общество

Правила пожарной безопасности напомнили жителям частного сектора Великих Лук

Правила пожарной безопасности напомнили жителям частного сектора Великих Лук 2 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе профилактического рейда сотрудники МЧС провели с гражданами разъяснительные беседы о правилах пожарной безопасности на территории земельного участка, о важности содержания электропроводки и электрооборудования в исправном состоянии.

Кроме этого, великолучанам рассказали, в чём состоит опасность детской шалости с огнём, и напомнили номера вызова экстренных служб.

В рамках рейда было распространено 30 памяток о пожаробезопасном поведении детей и 30 листовок о мерах пожарной безопасности в быту. 

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