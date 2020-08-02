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Общество

Около 263 тысяч человек в мире заразились коронавирусом за сутки

262 929 человек в мире заразились коронавирусом за сутки, пишет ТАСС. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 11:00 2 августа в мире было зарегистрировано 17 660 523 инфицированных.

За сутки от коронавируса скончался 5 851 человек, всего – 680 894.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США – 4 523 888. Далее следуют Бразилия (2 662 485), Индия (1 750 723), Россия (850 870), ЮАР (503 290), Мексика (424 637), Перу (407 492), Чили (357 658), Иран (306 752) и Великобритания (303 956).

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтверждённые сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

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