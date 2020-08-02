Министр просвещения: Серьёзных опасений по поводу открытия школ в традиционном режиме нет

23:17, 02 августа 2020, ПАИ

Министерство просвещения России не испытывает опасений по поводу открытия школ, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов «Российской газете».

«Мы готовимся в целом традиционно открыть школы, – отметил он. – Но если эпидемиологическая ситуация в том или ином муниципалитете это сделать не позволит, то во главу угла будет ставиться здоровье детей, педагогов, родителей. Но на сегодня каких-то серьёзных опасений у нас нет».

Сергей Кравцов рассказал, что по договорённости с Минздравом в каждой школе с 1 по 14 сентября будут присутствовать медицинские работники.

«Все требования Роспотребнадзора будут учтены, чтобы максимально обезопасить детей и учителей», – добавил министр просвещения.