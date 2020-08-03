Безработицу хотят вернуть к докризисному уровню до конца 2021 года

07:55, 03 августа 2020, ПАИ

Министерство труда и социальной защиты России рассчитывает вернуться к докризисному уровню безработицы к концу 2021 года. Как пишет газета «Известия», это означает, что число зарегистрированных на бирже труда граждан должно сократиться с нынешних 3 млн до 0,7 млн, то есть больше чем в четыре раза.

Пока министерство прорабатывает дополнительные меры поддержки занятости. Сейчас чиновники ведут мониторинг рынка труда, организовывают дополнительное образование для безработных и тех, кто находится под риском увольнения, а на 2021 год запланировали создание онлайн-витрины стажировок и практик для учащихся и выпускников.

Кроме того, в регионах уже начали создавать временные рабочие места, добавили в министерстве.