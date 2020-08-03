Публикуем расписание богослужений в Псково-Печерском монастыре на 4-8 августа

08:44, 03 августа 2020, ПАИ

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь опубликовал расписание богослужений на 4-8 августа. Так, 4 августа на Михайловской площади обители в 8:00 пройдёт божественная литургия, а в 18:00 – богослужение с полиелеем.

5 августа – праздник в честь Почаевской иконы Божией Матери. На Михайловской площади в 8:00 состоится литургия, а в 18:00 богослужение с полиелеем.

6 августа в 17:00 перед Никольским храмом запланирован акафист святителю Николаю. 7 августа в 8:00 и 18:00 пройдут богослужения на Михайловской площади.

8 августа на Михайловской площади в 10:00 состоится литургия, а в 18:00 – всенощное бдение.