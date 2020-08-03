Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в нескольких регионах России

09:15, 03 августа 2020, ПАИ

В Гидрометцентре рассказали об аномальном тепле в нескольких регионах страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Температура воздуха на северо-востоке европейской части России в течение рабочей недели будет на 6-7 градусов выше нормы, в Якутии превышение составит 10-11 градусов, а в центре Европейской России теплая температурная аномалия составит 2-3 градуса.

Повышение температуры ожидается на северо-востоке страны: в Коми, Архангельской области, а также на севере Урала и в Ямало-Ненецком автономном округе, где температура будет держаться на отметке 27-28 градусов, местами до +30. Причиной жаркой погоды стал антициклон, который будет распространять влияние от центра Европейской России на восток. При этом осадков будет выпадать меньше – в Центральной России их почти не будет.