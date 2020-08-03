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Общество

3 августа в Пскове проходит резервная сдача ЕГЭ по информатике и истории

Резервная сдача ЕГЭ по истории и информатике проходит 3 августа в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Выпускники, которые не смогли участвовать в сдаче ЕГЭ в июле, проходят испытания в дополнительные дни проведения экзаменов в августе.

5 августа пройдет ЕГЭ по русскому языку, 7 августа - по математике, физике и обществознанию, 8 августа - по географии, физике и литературе.

В этом году в Пскове ЕГЭ сдают более 1 200 выпускников. Самые популярные предметы: обществознание, история, физика. Менее востребованным экзаменом стал ЕГЭ по географии.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции экзаменационные мероприятия стартовали позже – с 3 июля.

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