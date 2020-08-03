108 погонных метров подземного магистрального трубопровода заменят в Дедовичах

09:53, 03 августа 2020, ПАИ

C 3 по 16 августа будет остановлено теплофикационное оборудование Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» для подготовки объектов теплоснабжения поселка Дедовичи к будущему отопительному сезону. На время работ в поселке будет ограничена подача горячего водоснабжения.

В этот период планируется заменить 108 погонных метров подземного участка магистрального трубопровода в районе жилых домов № 2 и № 4 на улице Энергетиков, провести ремонт и ревизию запорной арматуры на всей протяженности тепловых сетей, устранить дефекты, выявленные по итогам гидравлических испытаний. Все работы будут выполнены с восстановлением поврежденной дорожной инфраструктуры.

«В непродолжительный период летнего останова специалисты электростанции выполнят все мероприятия, необходимые для стабильного функционирования системы теплоснабжения поселка в осенне-зимний период, – отметил Евгений Голубев, технический директор – главный инженер Псковской ГРЭС. – Качественные российские материалы, которые мы используем в работе, повысят энергоэффективность тепловой сети и увеличат ее ресурс».