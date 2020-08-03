0
11:01
Два человека пострадало в результате ДТП на улице Яна Райниса в Пскове
10:13
В Опочецком районе пьяный водитель ВАЗа переехал лежащего в траве мужчину
20:36
В Пскове в здании на улице Олега Кошевого произошёл пожар
14:50
В Пскове водитель ВАЗа сбил пешехода и скрылся с места ДТП
11:52
Публикуем видео с места наезда автомобиля на лося в Псковском районе
11:03
От коронавируса за сутки скончались 95 россиян
00:11
Водитель автомобиля Mercedes сбил лося в Псковском районе
Еще новости
Происшествия

В Великих Луках в многоквартирном доме горел балкон

Балкон горел в многоквартирном доме в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

2 августа в 16:48 произошёл пожар на проспекте Октябрьском, 30. В двухкомнатной квартире на балконе на площади 0,5 квадратных метра загорелся мусор. Квартира огнём не повреждена. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

31 июля в деревне Маршевицы Островского района в 21:03 сгорела баня размером 3 на 5 метров. Причиной стало короткое замыкание электропроводки в бане.

В деревне Ярусово Красногородского района 1 августа в 16:44 сгорело неэксплуатируемое здание. Огнём повреждена кровля. Причиной стало неосторожное обращение с огнём неустановленного лица. Пожарные спасли жилой дом и три хозяйственные постройки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Два человека пострадало в результате ДТП на улице Яна Райниса в Пскове
03 августа 2020
Два человека пострадало в результате ДТП на улице Яна Райниса в Пскове
В Опочецком районе пьяный водитель ВАЗа переехал лежащего в траве мужчину
03 августа 2020
В Опочецком районе пьяный водитель ВАЗа переехал лежащего в траве мужчину
В Пскове в здании на улице Олега Кошевого произошёл пожар
01 августа 2020
В Пскове в здании на улице Олега Кошевого произошёл пожар
В Пскове водитель ВАЗа сбил пешехода и скрылся с места ДТП
01 августа 2020
В Пскове водитель ВАЗа сбил пешехода и скрылся с места ДТП
Публикуем видео с места наезда автомобиля на лося в Псковском районе
01 августа 2020
Публикуем видео с места наезда автомобиля на лося в Псковском районе
От коронавируса за сутки скончались 95 россиян
01 августа 2020
От коронавируса за сутки скончались 95 россиян
Водитель автомобиля Mercedes сбил лося в Псковском районе
01 августа 2020
Водитель автомобиля Mercedes сбил лося в Псковском районе
ФОТОФАКТ: Два автомобиля столкнулись на Ленинградском шоссе под Псковом
31 июля 2020
ФОТОФАКТ: Два автомобиля столкнулись на Ленинградском шоссе под Псковом

Идет загрузка...