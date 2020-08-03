В Великих Луках в многоквартирном доме горел балкон

09:44, 03 августа 2020, ПАИ

Балкон горел в многоквартирном доме в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

2 августа в 16:48 произошёл пожар на проспекте Октябрьском, 30. В двухкомнатной квартире на балконе на площади 0,5 квадратных метра загорелся мусор. Квартира огнём не повреждена. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

31 июля в деревне Маршевицы Островского района в 21:03 сгорела баня размером 3 на 5 метров. Причиной стало короткое замыкание электропроводки в бане.

В деревне Ярусово Красногородского района 1 августа в 16:44 сгорело неэксплуатируемое здание. Огнём повреждена кровля. Причиной стало неосторожное обращение с огнём неустановленного лица. Пожарные спасли жилой дом и три хозяйственные постройки.