Псковские клиенты Tele2 вновь заинтересовались финансовыми сервисами

09:46, 03 августа 2020, ПАИ

Tele2 изучила спрос на неоператорские услуги компании в первом полугодии 2020 года. Выручка от данного сегмента возобновила рост во втором квартале. При этом самыми быстрорастущими сервисами стали денежные переводы и возможность погашения кредитов.

Tele2 развивает цифровую экосистему, предлагая абонентам помимо связи и мобильного интернета широкий спектр услуг в различных сферах жизни. Посетители розничной сети оператора могут погашать кредиты, пополнять банковские карты и электронные кошельки, делать переводы по России и за границу. В фирменных магазинах Tele2 в рассрочку приобретается порядка 20 % гаджетов и аксессуаров. Средний чек на покупку устройств с привлечением займа составляет 11 000 рублей и помимо покупки смартфона включает сопутствующие товары − аксессуары, страхование абонентского оборудования и антивирусные решения.

Пандемия коронавируса и режим нерабочих дней в апреле 2020 года привели к снижению спроса на дополнительные услуги оператора. Однако уже с мая наблюдается стабильный рост выручки практически по всем направлениям неоператорских услуг. Выручка от страховых услуг на Северо-Западе выросла в мае на 34 %, в июне – на 8 %. Вырос также спрос на онлайн-кинотеатры: в мае на 15 % и в июне на 25 %. Наиболее востребованными оказались финансовые сервисы. Их доля в выручке составила более 80 %.

Самыми быстрорастущими неоператорскими услугами стали денежные переводы и возможность погашения кредитов. В июне спрос на них среди псковичей возрос на 37 %. Относительно прошлого года потребность в данных услугах снизилась незначительно.