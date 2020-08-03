0
11:07
На месте концлагеря в Моглино нашли останки 51 человека
10:27
В Пскове депутат помог отремонтировать двор на улице Звёздной
09:53
108 погонных метров подземного магистрального трубопровода заменят в Дедовичах
09:31
Родители школьников из Пустошки просят у губернатора отстоять директора школы
09:15
Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в нескольких регионах России
09:00
Летаем регулярно — псковичи рассказали о пользе «Ласточек» в опроснике ПАИ
08:44
Публикуем расписание богослужений в Псково-Печерском монастыре на 4-8 августа
Еще новости
Общество

Псковские клиенты Tele2 вновь заинтересовались финансовыми сервисами

Tele2 изучила спрос на неоператорские услуги компании в первом полугодии 2020 года. Выручка от данного сегмента возобновила рост во втором квартале. При этом самыми быстрорастущими сервисами стали денежные переводы и возможность погашения кредитов.

Tele2 развивает цифровую экосистему, предлагая абонентам помимо связи и мобильного интернета широкий спектр услуг в различных сферах жизни. Посетители розничной сети оператора могут погашать кредиты, пополнять банковские карты и электронные кошельки, делать переводы по России и за границу. В фирменных магазинах Tele2 в рассрочку приобретается порядка 20 % гаджетов и аксессуаров. Средний чек на покупку устройств с привлечением займа составляет 11 000 рублей и помимо покупки смартфона включает сопутствующие товары − аксессуары, страхование абонентского оборудования и антивирусные решения.

Пандемия коронавируса и режим нерабочих дней в апреле 2020 года привели к снижению спроса на дополнительные услуги оператора. Однако уже с мая наблюдается стабильный рост выручки практически по всем направлениям неоператорских услуг. Выручка от страховых услуг на Северо-Западе выросла в мае на 34 %, в июне – на 8 %. Вырос также спрос на онлайн-кинотеатры: в мае на 15 % и в июне на 25 %. Наиболее востребованными оказались финансовые сервисы. Их доля в выручке составила более 80 %.

Самыми быстрорастущими неоператорскими услугами стали денежные переводы и возможность погашения кредитов. В июне спрос на них среди псковичей возрос на 37 %. Относительно прошлого года потребность в данных услугах снизилась незначительно.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

На месте концлагеря в Моглино нашли останки 51 человека
03 августа 2020
На месте концлагеря в Моглино нашли останки 51 человека
В Пскове депутат помог отремонтировать двор на улице Звёздной
03 августа 2020
В Пскове депутат помог отремонтировать двор на улице Звёздной
108 погонных метров подземного магистрального трубопровода заменят в Дедовичах
03 августа 2020
108 погонных метров подземного магистрального трубопровода заменят в Дедовичах
Родители школьников из Пустошки просят у губернатора отстоять директора школы
03 августа 2020
Родители школьников из Пустошки просят у губернатора отстоять директора школы
Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в нескольких регионах России
03 августа 2020
Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в нескольких регионах России
Летаем регулярно — псковичи рассказали о пользе «Ласточек» в опроснике ПАИ
03 августа 2020
Летаем регулярно — псковичи рассказали о пользе «Ласточек» в опроснике ПАИ
Публикуем расписание богослужений в Псково-Печерском монастыре на 4-8 августа
03 августа 2020
Публикуем расписание богослужений в Псково-Печерском монастыре на 4-8 августа
14 жителей Псковской области избавились от коронавируса за сутки
03 августа 2020
14 жителей Псковской области избавились от коронавируса за сутки

Идет загрузка...