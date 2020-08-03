Псковичей просят помочь установить личность женщины, тело которой было найдено в реке Великой

10:20, 03 августа 2020, ПАИ

Жителей Пскова просят помочь установить личность женщины, тело которой было обнаружено в реке Великой 2 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В районе Степановского лужка днем 2 августа в реке Великой утонула женщина на вид около 35 лет. Рост 165-170 см, среднего телосложения, лицо круглое, округлый нос, волосы средней длины чёрного цвета.

Женщина была одета в купальник в сине-белую полоску. На левой руке имеется плетёный браслет и кольцо из жёлтого металла с камнем.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о данной гражданке или был очевидцем происшествия, просят позвонить в полицию по телефону 02 или 59-63-22.