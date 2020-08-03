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Общество

В Пскове депутат помог отремонтировать двор на улице Звёздной

Фото: пресс-служба муниципалитета.

Двор на улице Звёздной в Пскове помог отремонтировать депутат Дмитрий Барабанов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Жители дома № 11 на улице Звёздной в городе Пскове обратились к депутату Псковской городской думы Дмитрию Барабанову с просьбой отремонтировать дворовую территорию.

Данный двор не попал в программу «Формирование комфортной городской среды» на 2020 год. Жители жаловались на разрушенное асфальтовое покрытие, глубокие ямы, в которых скапливается вода, и торчащие корни деревьев. По словам жительницы дома Натальи Леоновой, даже здоровому взрослому человеку некомфортно было передвигаться по двору, не говоря уже о пожилых людях, родителях с колясками и детях. После дождя задача обойти огромные лужи и дойти до своего подъезда становилась настоящим испытанием.

«Из первого подъезда вышел мужчина с девочкой трех лет. Ребенок побежал, споткнулся и упал в глубокую, около 15 см, лужу. Чудом удалось избежать травм», - сообщила Наталья Леонова.

Фото: пресс-служба муниципалитета.

Сквозной проезд через двор усугублял ситуацию, автомобилисты из соседних домов пользовались проездом, разбивая остатки покрытия и поднимая пыль.

«Когда мы узнали, что наш двор не включен в программу ремонтов на этот год, обратились напрямую к Дмитрию Александровичу. Он пообещал помочь».

Двор был отремонтирован за счёт личных средств депутата. Выполнен ямочный ремонт горячим асфальтом, привезено несколько машин земли для восстановления зеленой зоны, установлены бетонные блоки, перекрывающие сквозной проезд через двор.

По завершении ремонтных работ были доставлены саженцы цветов - кассеты с бегонией и бархатцами. Жильцы устроили субботник и посадили цветы, завершив благоустройство дворовой территории.

Депутат по округу № 14 Дмитрий Барабанов принимает граждан в каждую вторую и четвёртую рабочую среду месяца с 17:00 до 19:00 по адресу: улица Звёздная, 12. Записаться на приём можно по телефонам: 61-14-14; 8-911-362-72-40.

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