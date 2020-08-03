Обучение в ПсковГУ начали 102 участника летней школы молодых учёных

10:40, 03 августа 2020, ПАИ

102 участника летней школы молодых учёных начали обучение в ПсковГУ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В ПсковГУ с 3 по 15 августа проходит летняя онлайн-школа молодых учёных, где ведущие учёные и специалисты лаборатории комплексных экологических исследований ПсковГУ обучают молодых исследователей из 15 вузов России прикладным аспектам современной экологии и фотобиотехнологии.

В работе Школы принимают участие студенты бакалавриата и магистратуры, аспиранты, инженеры, лаборанты, экологи, научные сотрудники, доценты и профессора из Пскова, Уфы, Казани, Саратова, Волгограда, Пензы, Кирова, Москвы, Тамбова и Санкт-Петербурга. В программе школы лекции и практические занятия в онлайн-формате по таким темам, как биофизические методы экологического мониторинга, гидрохимические исследования водных объектов, использование геоинформационных систем и данных дистанционного зондирования Земли в изучении экологических явлений и многим другим.

Лекторами выступят и. о. директора обособленного подразделения ФГБУН «ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Анатолий Цыганков, заведующая кафедрой экологии Саратовского государственного технического университета им. Гагарина Ю. А. Елена Тихомирова и проректор по научной работе ПсковГУ Тарас Антал. Кроме того, лекции читают сотрудники лаборатории комплексных экологических исследований ПсковГУ Ольга Лихачёва, Татьяна Дрозденко и Сергей Михалап.

Вводную лекцию о биофизических методах экологического мониторинга 3 августа проводит проректор по научной работе, главный научный сотрудник лаборатории комплексных экологических исследований ПсковГУ, ведущий научный сотрудник биологического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, доктор биологических наук Тарас Антал.

Проект летней школы молодых учёных «Мультидисциплинарный подход и прикладные аспекты современной экологии и фотобиотехнологии» реализуется при поддержке гранта Российского научного фонда 20-64-46018 «Создание распределенной системы экологического мониторинга водных объектов с использованием сети автоматизированных измерительных станций». Проект направлен на решение глобальной научно-технической проблемы обеспечения рационального природопользования за счет эффективного экологического мониторинга состояния естественных и искусственных водных систем.