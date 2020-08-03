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Общество

Валерий Кузьмин: Расстрелы в Моглино были поставлены на поток

«Охранники моглинского лагеря давали показания о том, что тут происходило: людей расстреливали, убивали здесь, других увозили в грузовиках. Людей привозили на конкретное место, они копали себе ямы, их раздевали и расстреливали. Это было поставлено на поток», - заявил директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин на месте поисковых работ на территории бывшего концлагеря в Моглино в рамках проекта «Без срока давности» 3 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации. 

По словам Валерия Кузьмина, из-за массовых расстрелов невозможно установить точное количество жертв в Моглино. Перед специалистами, подчеркнул Валерий Кузмин, сейчас  стоят именно  эти задачи.

«В советское время здесь нашли 10 могил и более 200 человек. Из них 73 трупа — дети, у семи трупов огнестрел, у остальных — переломы черепа. Нужно изучить результаты обследования обнаруженных тел, установить имена погибших и придать максимально широкой огласке», - заявил Валерий Кузьмин, отметив, что было приказано уничтожать все следы расстрелов и расправ.

 

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