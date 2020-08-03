Более 6 тысяч электронных заявлений подали на поступление в ПсковГУ

12:13, 03 августа 2020, ПАИ

На 1 августа этого года в ПсковГУ в электронной приемной комиссии сформировано более 4 тыс. 500 личных кабинетов. В общей сложности по всем уровням образования подано 6 260 заявлений: 1 560 – на программы среднего профессионального образования, 3 840 – бакалавриата и специалитета, 840 – магистратуры, 20 – аспирантуры, сообщили Псковскому агентству информации в управлении информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ.

Наибольшее количество заявлений на программы среднего профессионального образования подано на «Программирование в компьютерных системах», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» и «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов», «Туризм».

Популярными направлениями программ бакалавриата и специалитета являются «Лечебное дело», «Юриспруденция», «Экономическая безопасность», «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки), программа «Начальное образование и коррекционная педагогика», «Медицинская биохимия», «Строительство» и «Лингвистика».

Лидеры среди программ магистратуры: «Юриспруденция», «Информатика и вычислительная техника», «Педагогическое образования» (Образовательный менеджмент) и «Педагогическое образование» (Электронное обучение и цифровые платформы).

География заявок в Российской Федерации: Псковская, Мурманская, Архангельская, Ленинградская, Новгородская, Волгоградская области, Курская, Тверская, г. Москва и Санкт-Петербург, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Бурятия, Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Краснодарский край, Пермский край, Ханты-Мансийский АО, Ставропольский край, Иркутская, Омская, Курганская, Кировская, Челябинская, Пензенская, Московская, Калининградская, Оренбургская, Новгородская, Брянская, Ульяновская, Магаданская, Самарская, Астраханская, Рязанская, Саратовская, Свердловская, Ярославская, Липецкая, Тюменская, Тамбовская, Смоленская, Калужская, Томская, Орловская, Костромская, Вологодская, Кемеровская, Ивановская области, Удмуртская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Саха, Карачаево-Черкесская Республика, Чувашская Республика, Забайкальский край, Алтайский край, Хабаровский край.

Иностранные граждане поступают из Узбекистана, Туркменистана, Эстонии, Латвии, Беларуси, Армении, Афганистана, Ирана, Республики Молдова, Объединенных Арабских Эмиратов, Таджикистана, Ливана, Египта, Казахстана, Китая, Гамбии.

Получить очную консультацию от специалистов приёмной комиссии ПсковГУ по поступлению можно в отделениях Сбербанка.