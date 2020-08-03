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Общество

В России снизили первый взнос по ипотеке до 15%

Фото: Дарья Хваткова.

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о снижении первоначального ипотечного взноса с 20 до 15 %. Речь идет о льготном ипотечном кредитовании по ставке 6,5 % годовых. Об этом пишут «Известия».

«Снизим размер первоначального взноса с 20 до 15 %, соответствующее постановление подписано», - заявил Мишустин на совещании.

По словам премьер-министра, правительству удастся вовлечь в программу льготного ипотечного кредитования людей, которые не успеют накопить 20 % от суммы кредита до 1 ноября 2020 года.

Кроме того, Михаил Мишустин предложил вице-премьерам увеличить сумму кредитов по программе льготной ипотеки с 740 до 900 миллиардов рублей.

«Благодаря этому свои жилищные условия смогут улучшить не менее 310 тысяч семей», - подчеркнул премьер.

Программу льготной ипотеки под 6,5 % поручил организовать президент России Владимир Путин. По условиям программы россияне могут получить кредит на покупку жилья в новостройке стоимостью до 6 миллионов рублей в любом регионе до ноября 2020 года.

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