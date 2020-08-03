Пскович погасил долг в 615 тысяч рублей, чтобы не лишиться квартиры

12:15, 03 августа 2020, ПАИ

Житель Пскова погасил задолженность в 615 тысяч рублей, опасаясь лишиться квартиры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УФССП РФ по Псковской области.

На исполнении у приставов находилось исполнительное производство о взыскании задолженности в пользу взыскателя-юридического лица. Суд обязал должника выплатить взыскателю 615 тысяч рублей.

Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства и предупредили, что в случае неисполнения судебного решения будет применены меры. Однако гражданин задолженность не выплатил.

В результате приставы вынесли постановления об обращении взыскания на доходы, о запрете на действия по регистрации имущества должника, а также наложен арест на имущество гражданина – квартиру, находящуюся у должника в собственности. После этого должник осознал, что может лишиться своего имущества. Чтобы избежать этого, он оплатил весь свой долг в 615 тысяч рублей в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, арест с недвижимого имущества должника снят.