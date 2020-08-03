Геннадий Онищенко сравнил коронавирус с террористической атакой в информационной войне

12:53, 03 августа 2020, ПАИ

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко сравнил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в мире с террористической атакой в информационном поле. Об этом пишет газета «Известия».

В эфире НСН Онищенко рассказал, что пока нет доказательств, что ковид - это искусственный вирус. «Но можно сказать, что это была гибридная атака, а это тоже элемент войны. Гибридность в том, что на умеренной эпидемической ситуации, как бы ее ни пытались раскручивать в средствах массовой информации, в том числе и наших, сегодня проверяются технологии информационной войны».

По его словам, СМИ искусственно распространяют в обществе тревогу, дают заведомо неверную информацию, дестабилизирующую ситуацию, в результате экономики стран приходят к разорению.

«Здесь элементы гибридной войны сосредоточены в сегменте спланированной террористической информационной угрозы вокруг этого вируса», - заявил парламентарий, призвав тщательно анализировать ситуацию и вырабатывать ответные меры на всех направлениях.