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Общество

Следующий дополнительный период сдачи ЕГЭ анонсировали в Рособрнадзоре

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что следующий дополнительный период для сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) запланирован на весну 2021 года. Об этом пишет RT.

По словам Анзора Музаева, следующий дополнительный срок сдачи ЕГЭ будет весной, он надеется, уже «не будет никаких переносов». «В конце марта — середине апреля. После Нового года посмотрим, будем принимать новое расписание, как раз определимся, есть ли смысл передвигать там даты», - подчеркнул он.

Ранее Музаев сообщил, что число сдававших ЕГЭ в 2020 году уменьшилось на 10 % по сравнению с 2019.

Также министр просвещения России Сергей Кравцов заявил в ходе брифинга, что ЕГЭ прошёл «максимально объективно».

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