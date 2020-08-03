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Общество

Ремонт и переоснащение сделают в библиотеке «Радуга» на деньги гранта

Министерство культуры РФ объявило результаты конкурсного отбора на создание модельных библиотек в 2021 году в рамках национального проекта «Культура». Победителями этого конкурса стали 110 библиотек России из 82 регионов, в том числе псковская Детская экологическая библиотека «Радуга». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Теперь эта библиотека на улице Новосёлов получит федеральное, а также муниципальное (на условиях долевого участия) финансирование, чтобы уже в 2021 году стать «привлекательным, открытым и активно вдохновляющим пространством для чтения, работы и досуга», а также превратиться в «авторитетный, востребованный информационный, культурный, коммуникационный центр» и повысить свою значимость (это цитаты из концепции библиотеки «Радуга», которая была разработана для конкурса).

В библиотеке сделают ремонт, появится новая комфортная мебель и мультимедийная техника. «Радуга» сможет обновить свой книжный фонд и расширить спектр информационных услуг, а все её сотрудники пройдут курсы повышения квалификации в лучших образовательных учреждениях страны.

Поздравляя своих читателей с этой победой, коллектив библиотеки поблагодарил за помощь в подготовке дизайн-проекта для участия в конкурсе преподавателя кафедры дизайна ПсковГУ Александру Рычкову и выпускницу этого факультета Татьяну Бесхлебную.

В учреждении отметили, что это будет уже вторая в Пскове модельная городская библиотека. В прошлом году федеральный грантовый конкурс выиграла библиотека «БиблиоЛюб», которая находится в микрорайоне Любятово. Благодаря этому она получила из федерального бюджета 5 миллионов рублей на модернизацию, а также была капитально отремонтирована за счёт муниципального бюджета, и уже 8 сентября торжественно откроет свои двери после реконструкции и переоснащения.

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